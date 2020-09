«La Svizzera di lingua italiana ha bisogno di momenti come questo per incontrarsi e soprattutto per confrontarsi affinché - e lo dimostra anche qualcuno dei risultato di ieri - le minoranze non si sentano escluse». Al di là della pandemia bisogna tener presente le sfide future, ha detto ancora il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi all’inizio dell’incontro di oggi citando progetti come AlpTransit in quanto legami tra nord e sud.

All’appuntamento odierno erano presenti oltre a Gobbi il suo omologo retico Mario Cavigelli e il consigliere federale, nonché capo del Dipartimento federale degli Affari esteri, Ignazio Cassis. Uno dei temi centrali citati da Gobbi sono i legami che uniscono il nostro cantone con i Grigioni: «Collaborare non vuol dire non discutere - ha però precisato il direttore del Dipartimento delle istituzioni - ma che, come una famiglia, affrontiamo le discussioni facendo fronte comune».

L’incontro, svoltosi a Palazzo delle Orsoline, ha infatti permesso di fare il punto della situazione su alcuni temi di interesse comune come la promozione del plurilinguismo e dell’italianità, la situazione legata alla diffusione del nuovo coronavirus e le relazioni transfrontaliere.

Il Ticino come esempio

Dopo il presidente del Governo ticinese, a prendere la parola è stato il consigliere federale Ignazio Cassis. «Oggi abbiamo toccato diversi punti all’ordine del giorno: per una buona metà dell’incontro abbiamo parlato del plurilinguismo e per l’altra metà delle relazioni transfrontaliere e dello sviluppo del virus della COVID-19. Voglio fare i miei complimenti al Ticino per come ha gestito la crisi legata al coronavirus: ha dato prova di serietà e concretezza per come ha gestito le misure applicate». «A livello federale abbiamo cercato di trattare il territorio in base a come ogni regione veniva colpita dalla pandemia in maniera da non penalizzare, in un certo senso, quelle meno toccate».

L’accordo fiscale con l’Italia?

Per quel che concerne le relazioni bilaterali con l’Italia, il dialogo con Roma sull’accordo fiscale sta continuando e domani la presidente Simonetta Sommaruga incontrerà il premier italiano Conte per proseguire uno scambio iniziato cinque anni fa ma la cui intesa non è ancora stata firmata, ha aggiunto ancora il consigliere federale. «Anche negli scorsi giorni ci sono stati incontri e sembra si sia potuto raggiungere un accordo di principio sulle modifiche da apportare al testo perché esso possa essere ratificato. È un passo concreto e l’obiettivo è firmare l’accordo entro la fine dell’anno».

Il 16 ottobre, ha poi aggiunto Gobbi tornando sul tema, raggiungerà il Ticino anche il consigliere federale e capo del Dipartimento delle finanze Ueli Maurer al quale è stato chiesto un incontro proprio per approfondire aspetti sull’accordo in ballo e discutere un’eventuale variante di uscita.

Il plurilinguismo come valore svizzero

I tre oratori si sono poi concentrati su quello che è stato il tema definito come principale del loro incontro odierno, ossia il plurilinguismo, il cui valore in Svizzera è universalmente riconosciuto ed è intento del capo del DFAE valorizzarlo sempre più. «Valuteremo la concreta possibilità di uno scambio di apprendisti tra Ticino, Grigioni e Confederazione, cominciando proprio dal DFAE. Un gruppo di lavoro chiarirà quali elementi, ostacoli, ci possono essere per realizzare una specie di Erasmus attorno alla lingua italiana tra Berna, Ticino e Coira».

Accordo fiscale, dove eravamo rimasti?

