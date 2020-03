Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato i consiglieri di Stato ticinesi a palazzo delle Orsoline a Bellinzona. La diretta dell’infopoint sull’emergenza coronavirus.

LA DIRETTA

Christian Vitta: «L’incontro di oggi con Ignazio Cassis ha permesso al Governo di sottolineare i passi in avanti dopo la decisione del Consiglio federale: i cantoni possono proporre misure più restrittive. Una decisione attesa nel nostro cantone, toccato dal virus prima che il resto della Svizzera. Questo è stato possibile grazie ai contatti con i consiglieri federali, tra cui anche Ignazio Cassis, che ha capito la situazione in Ticino. Il sostegno è arrivato anche dalle Camere federali, in questo senso ringrazio Marina Carobbio, il Gran Consiglio e altri cantoni, per la vicinanza mostrata. Cassis ci ha fatto avere questa mattina due respiratori Hamilton, che useremo in questo momento di crisi».

Il presidente del Governo ticinese Christian Vitta ha poi voluto omaggiare gli oltre 100 morti in Ticino e mostrare vicinanza a tutte le persone colpite dal lutto con un minuto di silenzio.

Parla il direttore del DFAE Ignazio Cassis

Berna guarda sempre al Ticino

«Uno per tutti, tutti per uno. È il motto del nostro Paese, che sta scritto in cima alla cupola di Palazzo federale con gli stemmi di tutti i cantoni. Ci sono passato sotto centinaia di volte, ma oggi mi rendo conto più che mai del suo vero significato: nei momenti di crisi è importante l’unità nella diversità, questo è il collante del nostro Paese. Il Ticino si mostra unito, distanti ma uniti. Esprimo la mia vicinanza a chi ha subito un lutto, a chi è gravemente malato e ai loro cari. Esprimo la mia stima per i grandi sforzi intrapresi dalle autorità e dalla popolazione. Ringrazio il personale sanitario e di cura e lo SMCC, vi seguo e vi sostengo. Grazie a chi lavora al fronte per la fornitura di beni di prima necessità, come le commesse dei supermercati. Penso ai maestri che si sforzano a seguire gli allievi e ai genitori che si trasformano in insegnanti. Penso ai volontari che fanno la spesa per gli anziani. Berna è vicina al Ticino e non lo ha mai dimenticato. Tutti i giorni parliamo del Ticino, con i miei colleghi. Spiego ai miei colleghi le attese del canton Ticino. Il consiglio federale non ha mai sottovalutato la situazione, visti gli sviluppi diversi nelle varie regioni, il Consiglio federale ha deciso di agire per gradi. Ha attivato un pacchetto per sostenere l’economia. Siamo fortunati ad avere un Paese capace di organizzarsi per avere le risorse in momenti di crisi. Siamo attivi a fornire materiale al Ticino: oggi ho portato simbolicamente due respiratori. Abbiamo oltre 100 militi, servizi di ambulanza, abbiamo fornito respiratori e dispositivi di protezione. Questo lo facciamo per tutta la Svizzera ma in Ticino in modo più marcato».

Trasporto merci, frontalieri e svizzeri all’estero

«Nonostante la restrizione nei trasporti, noi svizzeri non corriamo il rischio che altri Stati dell’Ue ci blocchino nelle comande di materiale medico, se avviene è per scelta dei Paesi, noi abbiamo accordi precisi con l’Ue. I trasporti sono importanti come l’apertura delle frontiere per i lavoratori. Anche per l’arrivo di frontalieri, personale fondamentale per il sistema sanitario di diverse regioni. Fondamentale anche l’attività degli aeroporti per permettere ai nostri connazionali di tornare in Patria. Ad oggi abbiamo rimpatriato oltre 1400 persone, abbiamo ancora 13.700 persone che hanno bisogno di aiuto: va scaricata l’app TravelAdmin in questo senso, per trovare un volo di ritorno in Svizzera. Abbiamo 800 mila svizzeri che vivono all’estero che cercano il contatto con le autorità elvetiche. Non sapremo come sarà la Svizzera il 19 aprile: quello che chiedo ai cittadini è la fiducia nelle autorità svizzere e cantonali. La pandemia richiede pazienza, dobbiamo vivere in modo più rarefatto. Non sarà tutto come prima. Tutti vogliamo ricominciare, tornare al lavoro e ritrovare gli affetti, ma ci vuole pazienza. Tutti vorremmo una risposta su come va la pandemia, ma al momento nessuno ha la risposta. Dobbiamo andare avanti nell’incertezza, ma restare allo stesso tempo razionali. Continuerò sempre a raccogliere le voci del Ticino e cercherò di guidare la Svizzera fuori dalla crisi. Una crisi è anche un’opportunità: ripartiremo più distanti ma più uniti». Il direttore del DFAE ha fatto inoltre sapere che al momento gli Stati confinanti non intendono precettare il personale sanitario attivo in Svizzera, tuttavia la situazione evolve in modo rapido, e non è possibile escludere tale eventualità. Per questo motivo il DFAE è sempre i contatto con i Paesi confinanti.

