La stagione di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo ha preso avvio sabato 20 novembre 2021 e si è conclusa domenica 19 dicembre 2021, per un totale di 14 giorni di caccia (mercoledì, sabato e domenica).

Vi hanno preso parte 643 cacciatori, i quali avevano diritto alla cattura di giovani di cervo (maschi e femmine di 0.5 anni e femmine di 1.5 anni) e di due femmine adulte a testa. Il contingente di cattura per il capriolo era fissato a due capi per cacciatore (giovani o femmine).

Scopo della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo è in primo luogo equilibrare il rapporto tra i sessi dei capi cacciati durante la caccia alta (avvicinandosi il più possibile al rapporto paritario fra maschi e femmine) e, in seconda battuta, quello di raggiungere gli obiettivi gestionali quantitativi non ancora conseguiti a settembre dopo la stagione della caccia alta.