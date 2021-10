Un’iniziativa costituzionale popolare per fissare il salario minimo a una soglia «che permetta di vivere con dignità» e due iniziative parlamentari per abolire le eccezioni previste per settori in cui è in vigore un contratto collettivo di lavoro. Eccola, l’annunciata offensiva del PS per «mettere un po’ di ordine» nel mercato del lavoro ticinese dopo il caso delle tre ditte del Mendrisiotto che negli scorsi mesi avevano firmato con l’organizzazione TiSin un CCL con retribuzioni inferiori a quelle fissate dalla nuova legge cantonale.

Partiamo dall’iniziativa popolare, presentata ieri sera in occasione del Comitato cantonale a Bellinzona. Il testo intende fissare una retribuzione minima di almeno 21,50 franchi all’ora (ossia la soglia più alta prevista dalla forchetta votata in Parlamento nel 2019). Questa cifra, ha spiegato il capogruppo in Gran Consiglio Ivo Durisch, è stata fissata «orientandosi ai fabbisogni decretati dalla LAPS e dalle prestazioni complementari AVS/AI per il fabbisogno generale vitale, l’alloggio e la cassa malati». L’iniziativa, ha osservato il co-presidente Fabrizio Sirica, è stata sottoposta a partiti e sindacati e l’auspicio è di poter in futuro alzare la soglia a 22 franchi all’ora. «Vogliamo un salario minimo che permetta di poter vivere dignitosamente in Ticino e che non può essere aggirato da sindacati fasulli», ha ribadito la co-presidente Laura Riget.

Come detto, però, la raccolta firme - che partirà sabato 30 ottobre - non è l’unica strategia del PS, che percorrerà anche la via parlamentare. Ossia depositando due iniziative, una legislativa e l’altra costituzionale, per togliere le eccezioni che consentono alle ditte firmatarie di un CCL di non sottostare al salario minimo. E questo sia dal testo della Costituzione, sia da quello della Legge cantonale». La via popolare e quella parlamentare, ha spiegato Sirica, sono complementari e non in contraddizione tra loro in quanto in Parlamento «è più probabile riuscire a togliere la deroga».

No al referendum

Oltre a contratti collettivi e salari, a tener banco è stata anche l’iniziativa di Sergio Morisoli (UDC), approvata dal Gran Consiglio, che chiede di raggiungere il pareggio dei conti «prioritariamente» tramite il contenimento della spesa. E non sono mancate le sorprese. Già, perché se negli scorsi giorni, e pure ieri sera, direzione e capogruppo avevano ribadito che non sarebbe stato lanciato un referendum perché, per usare le parole di Sirica «si tratta di una misura aleatoria si farebbe fatica a trasmettere il messaggio», il tema è comunque stato affrontato dal ‘Parlamentino’. Dopo la discussione sul salario minimo, la deputata Anna Biscossa ha proposto di valutare se non il referendum, almeno il lancio di una petizione online. Il vicepresidente Adriano Venuti ha quindi chiesto di affrontare subito la questione. Dopo il parere contrario dei co-presidenti, la proposta è stata respinta a maggioranza e Venuti ha lasciato la sala. Il tema è poi stato affrontato prima della conclusione dei lavori. E tra i presenti c’è chi ha auspicato una strategia più aggressiva, ma alla fine la l’ipotesi è stata abbandonata e la maggioranza dei votanti ha deciso di dare mandato alla direzione di «arrivare entro mercoledì con una proposta concreta». Da vedere se sarà una petizione online o una lettera aperta.

©CdT.ch - Riproduzione riservata