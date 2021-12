«Al momento tutti i nostri operatori sono impegnati, la preghiamo di restare in linea o richiamare più tardi». Quante volte abbiamo ascoltato questo leitmotiv telefonico in attesa di accedere ad un determinato servizio? Sicuramente un’infinità, e per i più disparati ambiti della vita. Quello che abbiamo ascoltato oggi, in rotazione per una ventina di minuti, è il messaggio registrato di una farmacia del Luganese. Una delle tante prese d’assalto per riservare un test anti-COVID. Dopo una paziente attesa, è arrivata la sconfortante risposta: «Per il 23 e la Vigilia non c’è più posto, ci dispiace».

In Ticino è iniziata la corsa ai tamponi per diversi motivi, tra cui: sentirsi più sicuri prima del cenone in famiglia, andare in Italia per incontrare amici o parenti (restando in una Regione di confine per più di 48 ore o in un’altra Regione), o accedere alle attività per cui vige il cosiddetto «2G+». In questi casi il tampone è richiesto pure a chi è vaccinato da oltre 4 mesi. Anche i test fai da te stanno andando a ruba, tant’è che da un’altra farmacia del Luganese ci hanno fatto sapere che continuano ad ordinarli perché esauriscono in continuazione. Il tampone, quindi, è tornato protagonista, con tutti i disagi che ne conseguono.

A confermare il trend, è Federico Tamò, portavoce dell’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino. «Le richieste hanno iniziato ad aumentare in tutte le farmacie dal giorno in cui è arrivata la modifica del Decreto italiano. E ora, con le nuove misure introdotte dalla Confederazione, c’è un ulteriore ampliamento delle richieste, visto che anche i vaccinati devono sottoporsi al tampone per poter svolgere alcune attività», spiega l’esperto, che aggiunge: «I flussi di prenotazioni sono nettamente superiori, e tutte le farmacie stanno cercando di aumentare le disponibilità per poter accontentare il maggior numero di persone possibile. Se prima si poteva trovare un appuntamento più o meno per il giorno e l’orario che si volevano, adesso viene a mancare questa comodità per la popolazione. C’è richiesta per tutte le situazioni, sia per andare in Italia, sia per accedere alle attività ‘2G+’, ma anche per vedere i familiari». E su quest’ultimo punto Federico Tamò lancia un appello: «Fate il tampone prima di incontrare le persone un po’ più fragili. Si possono fare test rapidi in farmacia o autotest a casa. È buona cosa avere una misura di protezione in più».

