Questa mattina in occasione della Pasqua, la Fondazione OTAF ha organizzato un lancio di palloncini dai balconi di tutte le sue case presenti sul territorio, quale messaggio di speranza. Ogni palloncino riportava un messaggio scritto dai suoi utenti. La speranza è che il palloncino venga trovato da qualcuno e che il relativo messaggio regali un'emozione alla persona che lo raccoglie. «Con questa iniziativa - si legge in una nota - l'OTAF ha voluto evocare il volo delle colombe, che è tradizione fare per Pasqua in segno di pace e fratellanza».