Il messaggio si inserisce nella consolidata strategia per la manutenzione del patrimonio immobiliare costruito di proprietà del Cantone Ticino. Scopo della manutenzione programmata è quello di investire costantemente nella valorizzazione del costruito, alfine di interrompere l’obsolescenza energetica e la perdita progressiva del valore e della funzionalità del patrimonio immobiliare.

Per assicurare questa strategia sono già stati stanziati e consumati due crediti quadro, il primo per il periodo 2012-2018 di 38 milioni di franchi e il secondo per il periodo 2013-2019 di 50 milioni di franchi, oggetto successivamente di un credito aggiuntivo di 14,5 milioni di franchi. Gli investimenti promossi con questi crediti hanno permesso di allungare la durata di vita di molti oggetti del patrimonio dello Stato, adeguandoli alle necessità e al quadro normativo di oggi.