Via libera del Gran Consiglio al credito complessivo da 100 milioni di franchi destinato a interventi di manutenzione programmata per il risanamento energetico, l’adeguamento alle normative vigenti e la conservazione di diversi edifici di proprietà dello Stato per il periodo 2020-2027. Il credito disponibile passa così da 9 a 14 milioni annui.

Il plenum ha approvato con 75 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti il rapporto unico della Commissione gestione e finanze - relatori Bixio Caprara (PLR), Michele Guerra (Lega), Fiorenzo Dadò (PPD) e Anna Biscossa (PS) - favorevole a questo credito, che servirà a concretizzare 41 progetti di risanamento, per interventi che vanno da un minimo di 500 mila franchi a un massimo di 9 milioni. Di questi complessivi 100 milioni, la voce più importante riguarda il mondo della scuola, con quasi 56 milioni. Tra questi vanno segnalati 9 milioni per le Medie di Losone, 6,5 per lo Stabile Vignola Lugano (CSIA) e 5,9 per le Medie di Giornico. Tra le altre voci, da segnalare 5 per le strutture carcerarie di Cadro, 3,3 per l’OSC di Mendrisio e 2,2 per il Palazzo di giustizia a Lugano. Tra le voci «minori» troviamo invece 500 mila franchi per la Casa dei Landfogti Acquarossa Lottigna e altrettanti per lo stabile Luganetto a Viganello.

I deputati hanno invece respinto (73 no, 9 sì) un emendamento presentato da Paolo Pamini (UDC) - che aveva sottoscritto con riserva il rapporto - e che chiedeva, in estrema sintesi, un taglio lineare al credito da 100 a 95 milioni di franchi: «Un credito quadro che si estende sull’arco di due legislature è un affronto all’operato dei parlamentari che ci seguiranno. Sarebbe molto più opportuno esprimerci di volta in volta sui singoli oggetti, anche per una questione di trasparenza sui singoli crediti», ha argomentato il deputato democentrista. A questo proposito, il collega Sergio Morisoli ha presentato un atto parlamentare che chiede di limitare i crediti quadro alla legislatura durante la quale sono stati votati.

«Tempi necessariamente lunghi»

«Questo credito è una necessità», ha sottolineato Caprara: «Lo Stato è proprietario di un patrimonio immobiliare di oltre due miliardi di franchi, la cui manutenzione richiede 30 milioni all’anno. Una corretta manutenzione delle scuole è un valore simbolico oltre che istituzionale. E non bisogna dimenticare le ripercussioni positive per il settore dell’edilizia». A fargli eco, nel loro brevi interventi prima del voto, anche gli altri correlatori Guerra, Dadò e Biscossa: «La manutenzione del nostro patrimonio immobiliare è un dovere ed è importante che il Cantone dia il buon esempio», è stato ribadito.

«È sicuramente un periodo che va oltre la presente legislatura ma per interventi di questa portata i tempi sono necessariamente lunghi», ha dal canto suo chiarito il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta. «Questo credito sarà anche in grado di supportare l’edilizia in maniera anticiclica».

