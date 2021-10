Sono cinque le multe date in Ticino a poco più di un mese dall’introduzione del certificato COVID. «Trattandosi del primo mese di controlli da parte della polizia, si è prediletto un approccio volto al dialogo e al fornire consigli alle parti interessate», fa sapere la Polizia cantonale da noi contattata. In totale, sono stati effettuati 531 controlli (in ambito di ristorazione, strutture del tempo libero e strutture ricettive). Nel corso di queste verifiche, come detto, «sono state comminate 5 multe disciplinari nei confronti di persone sopra i 16 anni in servizi della ristorazione senza certificato COVID o certificato scaduto» ed è stata aperta dal Ministero pubblico una procedura ordinaria nei confronti di una gerente di un servizio di ristorazione. «In diverse occasioni la polizia è intervenuta in strutture per il tempo libero al coperto in base alle segnalazioni. Pure in questi casi si è privilegiato il dialogo. Questo anche in relazione al fatto che in quest’ultimo specifico settore le direttive sono molteplici e specialistiche. Delle segnalazioni giunte alla polizia diverse non hanno poi dato i riscontri annunciati», conclude la Polca.