Il certificato COVID come criterio d’ingresso al ristorante è tutt’altro che utopico in Svizzera. Il chiacchiericcio attorno al tema si è viepiù intensificato dopo il cambio di passo di Francia e Italia e l’impennata delle infezioni dell’ultima settimana non lascia di certo dormire sonni tranquilli alla Confederazione. D'altronde, il presidente della commissione federale per le vaccinazioni Christoph Berger era stato chiaro: «In caso di aumento dei contagi, il certificato COVID per vaccinati, guariti e testati potrebbe essere impiegato non solo per i grandi eventi come accade oggi». Bene, anzi non tanto visti i numeri degli ultimi giorni. Nel peggiore delle ipotesi, cosa accadrebbe alle attività inserite nel «semaforo arancione» – come bar e ristoranti – se l’accesso venisse limitato alle persone con un certificato COVID? Per alcuni esercenti ticinesi questa possibilità fa rima con l’ennesima mazzata alle finanze, oltre che mettere in evidenzia la disparità di trattamento.

«Rischiamo di perdere soldi e clienti»

«Spero non succeda, ma si percepisce che questo certificato diventerà una realtà per il settore in autunno. C’è timore, perché oltre a essere una disparità di trattamento tra clienti, si rischia di aggravare una condizione economica già precaria». C’è grande preoccupazione nelle parole di Luca Merlo, presidente di Gastro Bellinzona e Alto Ticino, che senza giri di parole solleva la possibilità, più che concreta, di perdere clienti se il certificato COVID diventasse criterio d’accesso per bar e ristoranti. Facciamo un esempio tanto banale quanto concreto: immaginiamo un esercente che prima di far entrare un avventore nel locale per un semplice caffè deve ergersi a controllore.

Ecco, per Merlo uno dei tanti problemi risiede già qui, perché «la tradizionale pausa caffè di cinque minuti con i colleghi sarà difficile da mettere in pratica ora che vengono controllati tutti i certificati. Il problema più grosso, però, sarebbe ricevere una prenotazione, ad esempio per cinque persone, e ritrovarsi con il tavolo vuoto perché i clienti disdicono se un amico o un parente non possiede il certificato». Anche le operazioni di controllo all’entrata rappresentano un problema. L’ipotesi più plausibile – rileva – sarebbe assumere una persona che si occupi solo di quello, ma «in questo momento comporterebbe dei costi esorbitanti». Per il presidente di Gastro Bellinzona e Alto Ticino la soluzione a questo intreccio è una: lasciare libera scelta all’esercente di decidere se accettare nel proprio locale solo chi ha il certificato oppure allargare l’accesso a chiunque.

«Allo stato attuale no, ma...»

La responsabile delle risorse umane del Blu Locarno Laura Roberto non è attualmente favorevole all’introduzione del certificato COVID vista la partecipazione alla campagna vaccinale, «sappiamo che metà della popolazione non si è immunizzata e abbiamo il forte timore che l’afflusso della clientela in vista di questo inverno non sia poi quella che ci aspettiamo», commenta. Allo stato attuale, però. Perché in generale «possiamo anche essere favorevoli se la misura porta benefici al nostro business. In quel caso siamo disposti a mettere in campo tutte le procedure per poi attuare anche la verifica del certificato».

Per Roberto, piuttosto che andare incontro alla terza ondata e rischiare di abbassare le serrande un’altra volta è meglio scegliere la strada della vaccinazione, ma non nasconde le diverse problematiche che potrebbe comportare l’introduzione del lasciapassare. «Come si evince dai grandi eventi in cui è obbligatorio esibire il certificato, la partecipazione è limitata. È vero che esiste sempre la possibilità di sottoporsi al tampone per chi non si è vaccinato, ma dubito fortemente che le persone facciano un test ogni weekend per uscire a cena. O il certificato diventerà uno stile di vita e un canale d’accesso per tutti, oppure per noi esercenti comporterà purtroppo un grande problema». In ogni caso, la responsabile delle risorse umane auspica che le vaccinazioni raggiungano una percentuale soddisfacente in vista dell’inverno, ma è consapevole che «ci sarà un margine di clientela non vaccinata che si sentirà esclusa dall’ingresso al ristorante. Temiamo questa disparità di trattamento, perché dopo essere rimasti chiusi per così tanti mesi speriamo di non dover pagare lo scotto di lavorare ancora sotto tante restrizioni».

«Discriminatoria e limitante»

Anche a sud del nostro cantone c’è parecchio scetticismo sull’estensione dell’utilizzo del certificato COVID. Il presidente di Gastro Mendrisiotto Flavio Quadranti non vede di buon occhio il lasciapassare per bar e ristoranti «sia per la disparità di trattamento che per le difficoltà a livello organizzativo». In buona sostanza, è un parere negativo su tutti i fronti. «È una decisione che limita la libertà di pensiero e di azione di qualsiasi persona, alla base ci dovrebbe sempre essere la possibilità di poter fare quello che si vuole – rileva Quadranti –. Come il vaccino è consigliato e non imposto, così deve essere anche il certificato COVID».

La discussione attorno al lasciapassare torna inevitabilmente alla percentuale di vaccinati in Ticino che attualmente si attesta al 48,9% (stato del 22.7). Una percentuale, questa, troppo bassa in vista della stagione fredda, perché «se effettivamente verrà data la possibilità solo agli immunizzati e ai tamponati di accedere ai locali, allora dovremmo fare i conti con altre perdite economiche e di clientela». Inoltre, «indirettamente si obbligherebbe il personale della ristorazione a vaccinarsi, perché è impensabile fare il tampone ogni 2 giorni per lavorare e prima o poi finirà anche la gratuità dei test», sottolinea il presidente di Gastro Mendrisiotto.

«Piuttosto che chiudere ci adeguiamo»

«Dopo due anni siamo talmente sfiniti che ci adeguiamo a tutto piuttosto che chiudere. Adesso mi faccio trascinare dagli eventi». C’è sconforto nelle parole del titolare del ristorante Orologio di Lugano Alex Moscatelli che non si oppone all’ipotesi del certificato per i locali, ma riporta in auge la disparità di trattamento tra chi dispone della terrazza e chi ne è sprovvisto. «Queste misure creano ancora disparità nel settore già fortemente provato dalla situazione – rileva –, il mio locale è sprovvisto di spazio esterno, quindi parto già svantaggiato in vista dei mesi freddi che equivalgono al periodo di alta stagione». Secondo Moscatelli il lasciapassare «preclude anche un bacino di clientela», oltre a «complicare notevolmente il lavoro perché non possiamo fare gli sceriffi e controllare ogni singolo cliente che entra nel locale». Scoraggiato sì, e anche tanto, ma il concetto è chiaro: meglio il certificato piuttosto che abbassare ancora una volta la serranda. Quale soluzione, quindi? «Non ci sono alternative, però per addolcire un po’ la pillola si potrebbe evitare di far indossare la mascherina nei locali a chi possiede il certificato COVID», chiosa.

