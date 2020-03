Ancora non possiamo saperlo per certo, ma da più parti si inizia a parlare del 2020 come di una sorta di nuovo anno zero. Un anno che farà da spartiacque tra un prima e un dopo. Il pre-coronavirus e il post-coronavirus, senza sfumature di sorta. E allora che mondo dovremo affrontare e coltivare, davvero, una volta che tutto ciò sarà passato o quantomeno affievolito? Ne abbiamo parlato con Spartaco Greppi, professore e responsabile del Centro competenze lavoro, welfare e società presso la SUPSI.

Professor Greppi, siamo ancora in piena emergenza, ma già si parla del «dopo». Dal suo osservatorio, socio-economico, stiamo vivendo uno spartiacque?«Come dopo ogni grande accadimento esiste in effetti un prima e un dopo. Se il prima è caratterizzato da un modello di sviluppo che si sta rivelando fragile...