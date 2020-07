La pandemia da coronavirus, tra lockdown, attività commerciali azzoppate e un durissimo colpo al turismo, ha sicuramente lasciato il segno in modo tangibile anche nel mondo dell’istruzione. La scuola ha saputo reagire e in un certo senso reinventarsi, ma cosa dovranno aspettarsi studenti e docenti una volta terminate le vacanze? A fare il punto sui possibili scenari previsti per gli istituti ticinesi è il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli, in una lunga intervista rilasciata a «ilCaffé». Secondo il consigliere di Stato, fondamentale sarà farsi trovare pronti in caso di una «seconda ondata virale e quindi di un inevitabile ritorno ad una certa distanza tra scuola e allievi». Bertoli spiega che è «su questo che ci stiamo preparando, traendo lezioni anche da quanto già successo, valorizzando quanto di buono è stato fatto, ma con un occhio di riguardo ad evitare per quanto possibile quelle lacune che questa diversa organizzazione della scuola ha messo in luce». Al momento, spiega il «ministro», sono in corso due ricerche, una sulla scuola dell’obbligo e una sulle scuole postobbligatorie, che forniranno «dati solidi e complessivi». Per Bertoli sarà inoltre fondamentale che docenti e allievi arrivino a settembre preparati per quanto riguarda l’uso della tecnologia: «Dovranno aumentare le loro competenze nell’uso degli strumenti informatici», restando ben coscienti che «la scuola in presenza, pur accompagnata o integrata da elementi tecnologici e a distanza, rimane insostituibile, almeno fino a che gli allievi non sono sostanzialmente degli adulti». Questione questa che si riflette inevitabilmente sugli investimenti. Il consigliere di Stato si augura infatti che «le recenti esperienze convincano maggiormente sulla necessità di investire in condizioni di insegnamento e apprendimento migliori di quelle vigenti». Manuele Bertoli ha poi espresso il suo parere sui tre diversi scenari per la riapertura delle scuole, illustrati lo scorso 18 giugno in conferenza stampa a Bellinzona: l’ordinaria presenza nelle aule, la scuola ibrida: parzialmente in presenza, parzialmente a distanza, e la scuola a distanza. Il direttore del DECS ha fatto notare come nel modello a distanza, si perda l’inclusione, in quanto «ogni allievo viveva il momento scolastico direttamente dal proprio contesto familiare, per cui l’effetto inclusivo della scuola è venuto meno». Il modello ibrido, che ha interessato solo le scuole dell’obbligo, è stato apprezzato da alcuni docenti per «il lavoro in piccoli gruppi (le classi erano dimezzate)», questo infatti permette di «lavorare con 10-11 allievi e quindi poterli seguire individualmente in base ai loro bisogni». In questo caso l’idea è di «seguire la griglia oraria dello scenario della scuola ordinaria (che nel caso venisse scelto, presenterebbe qualche accorgimento in più, come disinfettante, sapone, distanze dove possibile, ndr ), comprese le discipline che in maggio alla scuola dell’obbligo non erano insegnate, a classi dimezzate». Per fare un esempio: «Il gruppo A andrà a scuola ad esempio il lunedì, il mercoledì mattina e il giovedì, poi la settimana dopo il martedì e il venerdì, mentre il gruppo B farà l’inverso» con «consegne e compiti da svolgere a casa». «In questo scenario - sottolinea Bertoli - la scuola non potrà occuparsi dell’accudimento» e in quest’ottica si sta lavorando con il Dipartimento sanità e socialità (DSS) «per vedere come affrontare questo eventuale problema». Lo scenario della scuola a distanza è invece previsto in caso di secondo lockdown, una ipotesi che «che nessuno vuole», sottolinea il consigliere di Stato, aggiungendo che su questa eventualità si sta lavorando e non ci sono ancora dettagli concreti. La decisione in vista dell’avvio scolastico (il 31 agosto) sarà comunicata il 10 agosto dal Governo ticinese in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.