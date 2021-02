«A seguito della pandemia sono tutti impazziti per i rustici e per le case di vacanza nelle nostre valli, soprattutto i ticinesi». Claudio Giobbi sa di cosa parla. Da oltre dieci anni con la sua ditta Leventina Rustici SAGL, di cui è vicepresidente, si occupa di tutte le attività connesse alla gestione di immobili. L’azienda è nata sulla spinta di quanto era stato creato in Valle di Blenio all’inizio degli anni Duemila. Complice il fatto che le vacanze all’estero erano sconsigliate, il 2020 ci ha fatto riscoprire le bellezze del nostro territorio.

Interesse tangibile

E ci siamo fiondati in montagna. «L’interesse per affittare le strutture è stato concreto, anche se nella regione di nostra competenza molti rustici sono privati e perlopiù non sono stati riattati. E il ticinese è piuttosto restio...