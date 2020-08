Tanta, tantissima la carne al fuoco. Così come numerosi erano gli attori seduti al tavolo: dirigenti, capidicastero, tecnici. Il vertice tra autorità cantonali e club sportivi a Palazzo delle Orsoline si è concluso da poco. E, questo l’obiettivo, ha permesso di ordinare idee ed esigenze in vista dell’apertura dei grandi eventi a più di 1.000 persone. La data cerchiata in rosso, lo ricordiamo, è il 1. ottobre, ma al più tardi entro il 2 settembre Confederazione e Cantoni dovranno elaborare una strategia comune per i diversi regimi autorizzativi. Già, quali saranno le condizioni insindacabili per permettere a Cornaredo di accogliere 3.000 spettatori o 3.600 alla Valascia? «Per quanto ci riguarda abbiamo fornito delle prime linee direttrici cantonali, come il divieto di accogliere tifosi ospiti, l’obbligo di posti seduti legato a doppio filo al sistema di tracciamento dei contatti o l’obbligo della mascherina» sottolinea il presidente del Governo e direttore delle Istituzioni Norman Gobbi. «Decisive - aggiunge - saranno però le condizioni quadro che il Consiglio federale designerà entro il 2 settembre. Paletti, questi, che saranno chiari solo nei prossimi giorni». Per Norman Gobbi è invece certo un altro aspetto: «Il 1. ottobre è dietro l’angolo ed entro quella data servirà un cambio d’atteggiamento e di mentalità da parte di chi è abituato a seguire dal vivo le partite delle squadre di lega nazionale. Sarà infatti necessario adattare le proprie abitudini al contesto particolare: penso anche solo allo spostamento verso gli stadi e le piste che giocoforza dovrà avvenire secondo tempistiche più ampie». All’interno delle strutture saranno invece i piani di protezione a fare la differenza: «Abbiamo dato la nostra disponibilità ai club e ai Comuni proprietari per supportare l’elaborazione di questi piani. L’intento deve essere uno soltanto: limitare il numero di persone da porre in quarantena qualora dovesse emergere un caso positivo tra gli spettatori».