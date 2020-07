Il presidente della CORSI Luigi Pedrazzini parla del concorso (pubblicato oggi) per la nomina della/del direttrice/direttore RSI, indicando requisiti e tempistiche della selezione e alcune sfide che attendono chi prenderà il posto di Maurizio Canetta nel 2021. In merito ai requisiti principali della/del candidata/o ideale, Pedrazzini - si legge in un’intervista pubblicata sul sito della CORSI - ha commentato: «La persona che sarà chiamata a dirigere la RSI, dovrà avere una comprovata esperienza nella gestione di un’azienda di grandi dimensioni: la RSI ha oltre mille dipendenti e un budget di decine di milioni di franchi. A questo si dovranno affiancare esperienza e conoscenza del mondo dei media, della sua realtà attuale e delle sfide che lo caratterizzano. Dovrà conoscere la realtà sociale e culturale svizzera e in particolare quella della Svizzera italiana e parlare, oltre ovviamente all’italiano, anche francese, tedesco e inglese perché come responsabile della RSI opererà nella direzione generale della SSR. Il bando di concorso indica poi altri elementi che verranno attentamente valutati come a esempio la capacità di mediare, la resistenza allo stress, l’attitudine a guidare processi innovativi e di cambiamento, la conoscenza delle tematiche di genere, la propensione all’ascolto, alla valorizzazione delle diversità, delle individualità e dell’alterità. Non da ultimo è richiesta una formazione accademica completa».

«La scelta della direttrice o del direttore della RSI non sarà una scelta politica- ha poi continuato - ma una decisione basata su un lavoro serio e su un’analisi completa delle qualità delle candidature. Così è sempre stato nel recente passato e così sarà anche questa volta, tanto più che la decisione definitiva spetterà al Consiglio di Amministrazione della SSR e che nella procedura di valutazione il Comitato della CORSI opererà assieme al direttore generale della SSR».

L’obiettivo è arrivare alla fine dell’anno con la nomina

Riferendosi alle tappe più importanti della procedura e gli attori coinvolti nel processo, il presidente della CORSI commenta: «L’obiettivo è arrivare alla fine dell’anno con la nomina. Ora è stato aperto il concorso, in parallelo è stato dato mandato a una società di consulenza per la ricerca attiva di candidati, in modo da ampliare il più possibile la rosa. La procedura è quella usuale: una delegazione del Comitato della CORSI, in stretta collaborazione con il direttore generale SSR Gilles Marchand e con il consulente, analizzerà le candidature, comporrà una rosa ristretta, disporrà gli assessment, sottoporrà le conclusioni del suo lavoro al Comitato della CORSI che procederà poi alla scelta della candidata/del candidato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione».

Differenze sostanziali rispetto al bando per la ricerca del direttore RSI pubblicato nel 2012-2013 non ce ne sono, conclude infine Pedrazzini, «il bando è tra l’altro simile a quelli pubblicati in tempi recenti per occupare le funzioni dirigenziali della tedesca SRF, della romancia RTR e della francese RTS. Nella valutazione delle candidature saranno comunque posti accenti parzialmente diversi rispetto al passato, legati alle nuove e pressanti sfide presenti nel mondo dei media. Chi dirigerà l’azienda nel futuro dovrà a esempio prestare molta più attenzione alla mediazione fra risorse disponibili e ambizioni di programma, dovrà dimostrare particolare resistenza alla crescente pressione mediatica e pubblica della funzione e promuovere un rapporto di vicinanza con la società e di dialogo costante con le collaboratrici e i collaboratori».

