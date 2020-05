Chi innova continua a incassare

Diviso in due

Nell’acceso dibattito il plenum si è essenzialmente diviso tra chi sostiene che questo strumento sia fondamentale per mantenere alta la competitività del nostro Cantone, e chi invece ha chiesto un cambio di paradigma nello sviluppo economico, puntando di più sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Come spiegato dalla relatrice del rapporto di maggioranza Roberta Passardi (PLR), il tema dell’innovazione «sta avendo un ruolo centrale per le aziende, soprattutto in un mondo sempre più complesso». E anche alla luce del coronavirus «è fondamentale sostenere la competitività delle aziende che hanno ricadute positive per il Cantone». Passardi ha poi ricordato che il Ticino si situa al secondo posto tra 238 regioni europee in termini di innovazione e che nel quadriennio appena passato queste misure di sostegno hanno ottenuto un bilancio positivo. Inoltre ha ricordato che il 68% del personale delle aziende che hanno beneficiato di questi sussidi era residente. Dal canto suo il correlatore del rapporto di minoranza Fabrizio Sirica (PS) ha però ribattuto spiegando che in termini di innovazione è necessario «un cambio di paradigma nel modello di sviluppo economico. Uno sviluppo che negli ultimi anni si è rilevato sì quantitativo, ma non qualitativo». Per questo motivo, ha spiegato Sirica, nel nostro rapporto di minoranza « proponiamo di inserire altri criteri per accedere ai sussidi che permettano di garantire salari dignitosi, il rispetto del partenariato sociale e della parità di genere». L’altro correlatore del rapporto di maggioranza, Omar Balli (Lega), ha però sottolineato che le proposte della minoranza rischiano, introducendo questi criteri aggiuntivi, «di avere un effetto boomerang con conseguenze negative dal profilo economico e sociale». In sostanza, ha rimarcato Balli, « migliorare sì, ma stravolgere la Legge sull’innovazione no». Tornando al fronte della minoranza il correlatore Marco Noi (Verdi) ha dal canto suo evidenziato che il «rapporto di maggioranza e il Messaggio governativo ignorano la crisi climatico-ambientale in atto». «E non possiamo permetterci di lasciar passare un’altra legislatura senza che la politica dell’innovazione affronti il tema della sostenibilità», ha aggiunto Noi. «Per questo motivo – ha concluso – proponiamo di aumentare il credito (da 20 a 30 milioni), ma con criteri di ammissione aggiuntivi, che chiedano all’azienda richiedente di presentare anche un rapporto di sostenibilità».