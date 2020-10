Abbandonare intenzionalmente il luogo di un incidente stradale senza allertare la polizia è un comportamento che può costare decisamente caro. Tuttavia, non tutti sanno che un utente della strada può essere sanzionato per aver abbandonato il luogo di un incidente malgrado non si sia accorto di quanto avvenuto. Punendo un automobilista per un episodio del genere, in una sentenza pubblicata ieri il Tribunale federale (TF) ha confermato che il cosiddetto delitto di fuga può anche essere commesso per negligenza.

Durante un sorpasso

Il fatto, è avvenuto nei Grigioni nel luglio del 2017. Durante un sorpasso, il conducente di una vettura aveva urtato lateralmente una moto, che a sua volta stava tentando di superare il veicolo che li precedeva. I giudici di Mon Repos avevano confermato la giurisprudenza...