Adesso si fa sul serio: sono definitive le liste con i nomi dei candidati per il rinnovo dei Municipi e dei Legislativi. Quest’anno il Corriere del Ticino ha deciso di coprire le elezioni in modo decisamente corposo, sia online (sul nostro sito www.cdt.ch), sia sulla carta. Nei prossimi giorni verrà lanciata una nuova rubrica intitolata «Cotti in 15 minuti». Si tratta di una serie di 31 videodibattiti registrati nelle nostre redazioni esterne e che metteranno in contrapposizione 62 candidati al Municipio dei principali centri del cantone: Lugano (8 confronti), Bellinzona (6), Locarno (5), Mendrisio (7) e Chiasso (5). Dibattiti pubblicati online (su cdt.ch), sul nostro ePaper, sulle nostre pagine e anche sui social network. Il Corriere del Ticino ospiterà poi, come da tradizione, le opinioni elettorali inviate dai candidati (che verranno pubblicate anche sul sito) e una lunga serie di analisi e approfondimenti, già iniziati negli scorsi giorni, Comune per Comune e regione per regione. Interessante sarà a questo riguardo la copertura elettorale prevista sul web, dove i lettori potranno esprimersi e farsi un’idea precisa di quanto accade un po’ in tutto il Ticino nel clima che ci accompagnerà al 5 aprile. L’apposita sezione Internet verrà pubblicata nei prossimi giorni.