Con l’arrivo delle festività natalizie il Consiglio di Stato ticinese vuole evitare nuovi contagi dovuti agli spostamenti tra Svizzera e Italia. Per questo motivo, nell’ambito della consultazione in vista delle nuove misure federali che dovrebbero essere annunciate domani, ha chiesto al Consiglio federale più controlli alle frontiere. «Essendoci maggiori restrizioni in Italia rispetto al Ticino, vogliamo evitare che, come visto già in questi giorni, per le feste arrivi più gente dall’estero», ha precisato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa al Corriere del Ticino. Ma non solo. Il Governo cantonale ha pure chiesto ulteriori chiarimenti sui parametri tramite i quali si basa la risposta all’evoluzione della pandemia: «L’indice Rt, come tanti altri, è uno strumento interessante. Ma questi non dovrebbero essere troppo rigidi e dovrebbero poter tener conto delle situazioni dei singoli cantoni», ha precisato De Rosa.

Intanto sul fronte federale il «ministro» della salute Alain Berset, in visita a Neuchâtel, ha nuovamente insistito sulla gravità della situazione legata al diffondersi del coronavirus e sulla pressione che subisce il sistema sanitario. Il personale «non è sicuro di poter resistere» a un nuovo focolaio di casi di coronavirus, ha osservato il consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth. «La preoccupazione principale è il personale infermieristico e non la mancanza di attrezzature come a marzo», gli ha fatto eco Berset. «La capacità ospedaliera, soprattutto per i reparti di terapia intensiva, è un problema noto», ha ribadito il «ministro». «Dobbiamo andare verso un tasso di riproduzione dello 0,8, che permetterebbe di dimezzare il numero di casi ogni due settimane», ha ribadito. Il coefficiente attualmente è di 1,13, con un’incidenza di 650 casi per 100.000 abitanti in 14 giorni. Il consigliere federale ha visitato anche l’Haute Ecole Arc Santé di Neuchâtel, i cui studenti sono stati impiegati in sostegno al personale curante negli ospedali, e i rappresentanti delle case anziani. Alain Berset, che si è detto contrario a una nuova chiusura delle scuole, non ha però voluto rivelare nulla in merito alla decisione attesa per venerdì da parte del Governo: quella su un nuovo possibile pacchetto di misure anti-COVID.