L’iniziativa, concepita e lanciata inizialmente durante le settimane più intense di emergenza pandemica, mira a mettere in contatto produttori, venditori e consumatori. La piattaforma è una vetrina digitale che permette di conoscere e far conoscere prodotti e attività, fare acquisti e ricevere la spesa al proprio domicilio.

La piattaforma offre a produttori e venditori (negozianti, aziende agricole, artigiani, ristoratori) la possibilità di sfruttare un canale aggiuntivo e complementare rispetto a quello della vendita tradizionale, in modo del tutto gratuito e sicuro. È infatti innegabile come la pandemia e il periodo di chiusura forzata di tante attività abbiano accelerato la mutazione del commercio già in atto da tempo. Il consumatore è sempre più orientato verso la ricerca di prodotti e l’acquisto in rete, mentre per i commercianti aumenta ulteriormente la necessità di passare a una strategia di vendita multicanale. Chilometrozero.ch è uno strumento facile da utilizzare. Con l’aiuto di un manuale d’uso il venditore può gestire in modo autonomo il proprio profilo.