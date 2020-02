(Ultimo aggiornamento alle 18) - Dopo l’infopoint di ieri in cui è stato annunciato l’annullamento dei carnevali e lo svolgimento del derby a porte chiuse, le autorità cantonali, rappresentate dal direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, dal medico cantonale Giorgio Merlani e dal direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi, hanno convocato anche oggi la stampa, alle ore 17 a Palazzo delle Orsoline, per aggiornare la popolazione in merito alla situazione concernente la diffusione del coronavirus in Ticino.

Il medico cantonale Giorgio Merlani e il consigliere di Stato Raffaele De Rosa hanno accolto un attimo fa la stampa per «informare regolarmente la popolazione e fornire aggiornamenti», ha detto De Rosa. «Oggi l’Ufficio federale di Sanità pubblica ha ricordato l’importanza della responsabilità individuale, della solidarietà e della responsabilità collettiva. Il Canton Grigioni ha deciso l’annullamento della Maratona engadinese, così come eventi che coinvolgono grandi assembramenti di persone e gite scolastiche, proprio come il Ticino»

I numeri della nuova hotline

«Come anticipato ieri, oggi la hotline ticinese è entrata in funzione: fino alle 15.30 sono arrivate 307 chiamate», ha poi aggiunto il consigliere di Stato prima di ringraziare tutti i professionisti attivi in tutto il cantone, gli enti e la cittadinanza per fare il proprio dovere. «Ci sono mesi di preparazione e tanta voglia di fare del bene: è per questo che ringrazio tutti».

Test a ciclo continuo

Per quanto sta alle tendine, sono cinque quelle piazzate negli ospedali ticinesi in modo da poter accogliere chi vi si presenta. «Da domani ci saranno inoltre i test in Ticino a ciclo continuo», conclude poi De Rosa.

I 15 casi in attesa dei risultati

Giorgio Merlani ha poi aggiunto che il primo e unico caso ticinese è tuttora degente. Ci sono attualmente 15 casi in attesa di risposta, mentre altri dieci sono risultati negativi. «La buona notizia è che da domani avremo vicino e a ciclo continuo tutti i test», ha ribadito il medico cantonale. «Evitare contatti sociali se si hanno sintomi: non si va al lavoro, a scuola, in ospedale o in casa anziani», ricorda poi ancora Merlani ripetendo «fino allo sfinimento», come dice, di non mettere in pericolo le persone già fragili.

«Abbiamo preso, non a cuor leggero, decisioni importanti: è importante che vengano prese con serietà», ha asserito il medico cantonale. «Noi continuiamo a seguire la situazione e di volta in volta verranno valutate modifiche alle misure».

«Oggi ci siamo concentrati sulla situazione all’interno delle case anziani e siamo in costante contatto con i medici che stanno facendo un grandissimo lavoro, talvolta tornando anticipatamente dalle vacanze», continua Merlani.

Chiudere o non chiudere le scuole

Dopo il medico cantonale, a prendere la parola è il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi che ha parlato in particolar modo della situazione nelle scuole. «Il CdS ha preso atto della petizione lanciata (sulla chiusura delle scuole, ndr.). Al momento non c’è nessuna indicazione che faccia pensare che questa misura sia necessaria». I bambini che dovessero presentare sintomi influenzali verranno comunque tenuti a casa, ha continuato Bianchi. «Domani tornerà a riunirsi il gruppo di coordinamento e se vi saranno novità verranno comunicate in giornata», ha aggiunto infine.

Nel corso delle domande si è nuovamente parlato dell’eventuale chiusura delle scuole. «Quando i bambini non vanno a lezione, vanno accuditi, ci vogliono forme alternative», ha spiegato Bianchi. «Ad occuparsene, spesso, sono i nonni, che potrebbero in caso di contagio essere più a rischio; oppure una mamma che si occupa di più bambini. Si tratta di opzioni che in verità aumentano il rischio di diffusione rispetto all’andare a scuola», ha spiegato il direttore della Divisione del DSS.

Di carnevali e partite di hockey

«La decisione è stata generalizzata per una scelta di chiarezza della comunicazione e perché, soprattutto nei carnevali, c’è un rischio di travaso di pubblico da un evento all’altro difficilmente controllabile», ha spiegato Paolo Bianchi rispondendo a precisa domanda.

La situazione e le misure vanno continuamente rimesse in discussione e riconsiderate, hanno ricordato i presenti. «La situazione potrebbe andare avanti per mesi, dobbiamo quindi essere lucidi nel prendere in considerazione nuove importanti misure». «Molti dei consiglieri hanno dei figli che vanno a scuola, non ce ne stiamo di certo lavando le mani», ha commentato il consigliere di Stato.

Chi decide l’eventuale cessazione di un’attività lavorativa nelle aziende?

«Il contatto con le aziende è molto stretto», ha asserito De Rosa in una risposta. «C’è già un rallentamento e in alcuni casi vengono adottate misure. Se all’interno di aziende ci fossero dei casi, dovranno essere segnalati prontamente».

«Non è una malattia con alta mortalità», ha ribadito ancora Merlani. «È altamente contagiosa. Dobbiamo quindi cercare, anche per il bene delle aziende, di avere meno malati allo stesso momento».

La comunicazione con i vari organizzatori di manifestazioni

In sala stampa è anche stata citata la polemica concernente la comunicazione da parte del Governo ai vari organizzatori di eventi e manifestazioni (carnevali e hockey in primis) dell’annullamento degli eventi stessi. «Abbiamo cercato di dare le informazioni il più velocemente possibile», ha risposto Raffaele De Rosa. «Accolgo a nome del Consiglio di Stato la critica e me ne assumo le responsabilità, ma gli organizzatori e gli enti interessati erano moltissimi. Non sarebbe stato corretto informare quelli grandi e non quelli piccoli. Questo avrebbe voluto dire far aspettare la cittadinanza fino a sera per riferire le informazioni».

