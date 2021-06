La campagna di vaccinazione in Ticino procede spedita con oltre 320 mila dosi somministrate. Come annunciato venerdì, stanotte vengono chiuse le iscrizioni sui centri di Biasca e Mendrisio . Tutte le persone che si sono annunciate hanno ricevuto un appuntamento nei prossimi giorni. Chi ha indicato il proprio interesse per una data posteriore al 6 luglio viene spostato sui centri di Giubiasco e Lugano.

Le forniture di vaccino e le iscrizioni della popolazione over 16 a cui è aperta la campagna vaccinale contro il Coronavirus permettono alle autorità di continuare a pianificare le disponibilità di appuntamenti nei centri cantonali sul territorio. Tutti coloro che si sono iscritti dichiarandosi disponibili sin da subito, potranno ricevere la loro prima dose nei prossimi giorni nei quattro centri cantonali di Mendrisio, Lugano, Giubiasco e Biasca. Risultano poi ancora complessivamente circa 3.700 persone in lista d’attesa per ricevere un appuntamento. Si tratta di persone che hanno dichiarato il proprio interesse e la propria disponibilità per una data posteriore al 6 luglio. Le persone annunciatesi per la vaccinazione a Biasca, Mendrisio o Locarno per una data posteriore al 6 luglio verranno assegnate automaticamente ai centri di Giubiasco e Lugano, secondo il principio di prossimità, come già avvenuto a suo tempo per gli iscritti a Tesserete.