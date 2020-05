Il Ticino non fa più eccezione sul piano nazionale. Dalla scorsa mezzanotte la finestra di crisi concessa dal Consiglio federale per sei settimane consecutive si è chiusa e il nostro cantone è tornato ad essere Svizzera nell’ambito della crisi per il coronavirus. A livello pratico da questa mattina si applica in tutto e per tutto la rotta tracciata da Berna. Vengono quindi a cadere le misure di parziale protezione concesse al Consiglio di Stato per quanto concerne l’industria e l’edilizia, dove faranno testo unicamente le regole di igiene e di distanza sociale applicate per ogni genere di attività permessa. Per essere «Svizzera» ci mancava poi un altro tassello, l’albergheria, un settore che a livello nazionale non è mai stato sottoposto alle misure adottate in Ticino. Sono sempre rimasti operativi, mentre da noi si è reso necessario uno stop immediato prolungato iniziato l’ormai lontano sabato 14 marzo, nei giorni in cui si iniziava a vedere la forte crescita dei contagi da coronavirus, in primis in Ticino, mentre nel resto della Confederazione la situazione non era ancora paragonabile alla nostra. La riapertura delle porte delle strutture predisposte ad accogliere turisti e visitatori accende anche il dibattito sull’imminente stagione turistica. Un’estate diversa dal solito, un’estate ticinese che verosimilmente sarà preclusa ai turisti provenienti dall’estero e per reciprocità neppure noi potremo superare i nostri confini. Siamo pronti?

Di nuovo attivi, ma per chi?

«I nostri alberghi sono pronti, stimo che a riaprire saranno il 70-80% delle strutture». A parlare è il presidente di Hotelleriesuisse Ticino Lorenzo Pianezzi che poi aggiunge, «abbiamo lavorato bene con lo Stato maggiore di condotta per preparare tutte le normative da mettere in atto. Aspettiamo solo i clienti, ma questa è la maggiore incertezza». La grande domanda in effetti è per chi riaprire? Chi verrà in Ticino oggi? «A breve spero di poter dare una risposta positiva. Di certo chi viene ora trova belle temperature e una stagione meravigliosa, ma sappiamo che c’è poco o nulla da fare. I negozi sono chiusi ancora una settimana, bar e ristoranti sono chiusi, le funicolari ferme e i battelli non navigano». Ma allora valeva la pena? «Certo, non possiamo più stare fermi, diciamo che abbiamo tutto il comparto della natura che è molto attrattivo, ma sono consapevole che sui grandi numeri queste proposte non ci permettono di fare il salto».

Una nuova promozione

Ticino turismo si è già mosso e Svizzera turismo ha sollecitato in credito di 67 milioni per fare fronte alla difficile situazione. «Le varie destinazioni si giocheranno i turisti svizzeri e quindi si potrebbe vivere una situazione di marcata concorrenza interna. Per questo il direttore di Ticino turismo Angelo Trotta ha detto che anche il Consiglio di Stato potrebbe dare una mano a livello di promozione e non è escluso che si tenterà di promuovere anche il Ticino per i ticinesi, una campagna che in passato si era valutato che non valesse la pena di promuovere. Ma oggi è tutto diverso. Occorre anche rilanciare la proposta di una deduzione fiscale per chi fa vacanze in Svizzera. Mi risulta verrà rilanciata dal consigliere agli Stati dell’UDC Marco Chiesa».

La nostra mediterraneità

«Il Ticino piace già a confederati ed è giusto cogliere la palla al balzo per crescere ulteriormente, - afferma Pianezzi - penso a Lugano che ha sempre avuto una valenza internazionale ma oggi deve guardare al mercato interno. In tutto il cantone dobbiamo puntare sui nostri punti forti, come la mediterraneità del nostro clima, il fatto che i nostri alberghi sono pronti e i ristoranti lo saranno dalla settimana prossima e le occasioni per svolgere attività interessanti non mancheranno. Direi che è un momento unico, non coglierlo sarebbe davvero un errore pazzesco».

La nuova accoglienza

Per i clienti che da oggi torneranno a varcare la porta dei nostri alberghi la mascherina e i guanti non saranno obbligatori e alla reception troveranno un’accoglienza diversa, con il personale dietro al plexiglass, in tutta sicurezza: «L’obiettivo è non avere un contatto diretto, poi limiteremo il numero di posti nelle sale per la colazione dei nostri alberghi e non è escluso che verranno previsti dei turni per evitare la vicinanza tra i clienti». E nelle camere cosa ci sarà di diverso? «La pulizia sarà regolamentata secondo le normative anti-COVID-19 in vigore. A scanso di equivoci la pulizia è sempre stato un nostro fiore all’occhiello, ma ora si rende necessaria una maggiorata disinfezione. Poi nelle camere non ci saranno più riviste, per evitare il passaggio da cliente a cliente e i minibar saranno vuoti, sempre allo stesso scopo. E aggiungo il lavaggio della biancheria oltre i 70 gradi, ma questa è già la prassi per gli alberghi ticinesi». E c’è una buona notizia: «Posso garantire che non verranno aumentate le tariffe. Non ci possiamo giocare una stagione importante». C’è poi da dire che gli eventi portavano i prezzi di certi alberghi a crescere, senza questi appuntamenti «i prezzi di certe strutture sono destinati a rientrare in una certa normalità che però farà cadere anche la cifra d’affari». Ma la stagione che parte tardi potrebbe essere prolungata: «È quanto auspico, l’autunno è sempre più interessante per il turismo, ben vengano i turistici classici anche in novembre».

Finanziamento a fondo perso

Gli albergatori sono alle prese con un grosso problema che si chiama liquidità. «La situazione è difficile, va bene parlare di fideiussioni, ma sono sempre debiti. Oggi occorre un finanziamento a fondo perso. Abbiamo dovuto mettere mano alla liquidità per le spese degli scorsi mesi e ora la situazione è difficile. Lo abbiamo fatto presente al Governo».

