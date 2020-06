Chiusa la galleria del San Gottardo

Non c’è pace per le scuole: il PLR contesta le tappe del risanamento previste dal Municipio

Gordola

Per i liberali radicali l’operazione non dovrà costare più di 16 milioni di franchi (troppi, dunque, i circa 20 ora preventivati) – Avanzata anche l’ipotesi di rinunciare alla piscina, trasformando quella attuale in sala multiuso