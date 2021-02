Sostenere che non si possa praticare il golf, «perché la struttura è recintata, è una vera assurdità». Ne è convinto il deputato al Gran consiglio Daniele Pinoja (UDC), che dopo la notizia anticipata del CdT in merito alla chiusura dei campi di Ascona e Losone, ha inoltrato un’interrogazione sul tema al Governo cantonale. Nell’atto parlamentare, firmato anche da altri 5 colleghi di partito, Pinoja ricorda che il 18 febbraio un blitz delle polizie comunali e cantonale ha bloccato le attività dei golf in Ticino: «È emerso che gli agenti agivano sulla base di istruzioni contenute nella ‘Pocket Card’, su cui figurava che i campi da golf dovevano essere chiusi». Eppure l’ordinanza federale COVID-19, attualmente in vigore, prevede la possibilità di praticare lo sci e altre attività su terreni all’aperto. «Sappiamo che un funzionario federale – dopo mesi di attività indisturbata – ha inviato una mail a SwissGolf, con cui interpretava la norma sopra citata e concludeva che lo sport del golf non può essere praticato, in quanto i campi sono recintati», spiega ancora Pinoja. «Siamo certi che il golf sia tra le attività meno a rischio [...] tra tutte quelle permesse. Infatti, i giocatori (in gruppi da 4) si trovano spalmati su un terreno che spazia dai 330.000 ai 550.000 metri quadrati, con ristoranti, spogliatoi e Clubhouse chiusi».