I consiglieri federali Simonetta Sommaruga e Alain Berset hanno discusso sabato con i rappresentanti di diversi cantoni, ai quali è stato chiesto di rafforzare in tempi brevi le misure anti-COVID. E il nostro cantone, infatti, desta preoccupazione: i contagi sono in fase di stallo e non accennano a diminuire. Dopo un incontro in mattinata, il Consiglio di Stato ha indetto una conferenza stampa per aggiornare la popolazione in vista di un probabile inasprimento delle misure. Saranno presenti all’incontro con la stampa il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa e il medico cantonale Giorgio Merlani.

IL VIDEO SU TELETICINO

LA DIRETTA

«La pressione sul sistema sanitario non è sostenibile»

Il primo a prendere la parola è stato il presidente Norman Gobbi: «La situazione resta preoccupante, siamo in uno stallo in cui i contagi non diminuiscono e i ricoveri restano elevati. La pressione sul sistema sanitario resta non sostenibile». Dopo l’incontro con i consiglieri federali Sommaruga e Berset, il Governo ha deciso di adeguare le misure per frenare i contagi. «La situazione dell’altopiano è pericolosa», ha spiegato Gobbi. «Se questo dovesse ripercuotersi sulle ospedalizzazioni, ciò rischia di vanificare gli sforzi fatti. Vogliamo agire in maniera ponderata e graduale», ha aggiunto.

Le nuove misure fino al 23 dicembre

Il Governo ha deciso di confermare le misure già in vigore: assembramenti di massimo 5 persone e 30 per gli eventi culturali e sportivi. Inoltre, l’Esecutivo ha disposto la chiusura anticipata di bar e ristoranti. I bar da mercoledì (e fino al 23 dicembre) dovranno chiudere alle 19, i ristoranti alle 22 (compresi i servizi di consegna e take away). L’orario di chiusura alle 22 varrà anche per le strutture ricreative (casinò, sale da biliardo, bowling e anche locali a luci rosse).

«Rispettate le norme o stringeremo ancora»

«Se queste misure non daranno i risultati auspicati, dovremo stringere ulteriormente», ha detto Gobbi, richiamando al rispetto delle regole «per poter vivere un Natale sereno, benché diverso». Il presidente del Governo ha inoltre fatto notare che «durante il weekend sono stati svolti controlli anche nelle attività commerciali. La Confederazione ha decretato che ogni persona nei negozi deve avere a disposizione 10 mq. Purtroppo si è constatata una disattenzione in tal senso». Per questo il Consiglio di Stato ha chiesto ai commerci e alla grande distribuzione il rispetto delle norme. «Chiederemo di poter controllare spesso le superfici di vendita con controlli tecnologici (entrate che si regolano da sole o personale di sicurezza). Ma anche l’igiene delle mani».

«Pensate ai vostri cari, fatevi testare»

Parlando del tampone, Gobbi ha ribadito, dopo averlo provato in prima persona, che «non è invasivo»: «Se avete sintomi, fate il tampone. Il servizio funziona, è gratuito. Pensate ai vostri cari, fatevi testare».

«Non potremmo assorbire una nuova impennata di contagi»

Da parte sua Raffaele De Rosa ha parlato della «lenta riduzione dei contagi». Nell’ultima settimana - ha detto - «i nuovi contagi sono leggermente risaliti, nei prossimi giorni osserveremo i numeri per capire se siamo di fronte a un’inversione di tendenza. L‘assestamento sta avvenendo su numeri alti, la pressione sul sistema sanitario è forte. Questa fase di stress sul sistema ospedaliero sarà lunga, per questo dobbiamo ridurre la frequenza dei nostri contatti». Con questi numeri «non potremmo assorbire una nuova impennata dei casi».

Chiesto il supporto dell’esercito

La settimana scorsa il Governo ha chiesto il supporto dell’esercito per la rete ospedaliera. «La pandemia - ha detto De Rosa - ha cambiato le nostre vite, tutti noi sentiamo la stanchezza e la rabbia, ma dobbiamo tenere duro. Questa situazione non durerà per sempre e sappiamo come comportarci per evitare di contagiare noi stessi e li altri. Normalmente, sono settimane frenetiche quelle prima di Natale, adesso dobbiamo scegliere chi vedere e concentrarci sull’essenziale». «Sarà importante riflettere sulle modalità di incontro e se possibile trovare metodi alternativi per festeggiare a distanza: una passeggiata anziché incontri al chiuso, un brindisi all’aperto o un aperitivo natalizio virtuale. Questo permetterà di non esporre i nostri familiari, gli anziani e le persone vulnerabili, ad un possibile contagio e trascorrere in serenità il periodo natalizio. Anche per gli acquisti natalizi, l’indicazione delle autorità è di programmare con cura i propri spostamenti e di evitare i momenti di maggiore affollamento», ha aggiunto.

«I contagi crescono, l’Rt ha superato l’1»

Il medico cantonale Giorgio Merlani ha ricordato i numeri del contagio. «Non abbiamo avuto un picco, ma un altipiano. L’impressione è che siamo di nuovo in crescita. L’Rt ha superato l’1, quindi è necessario mettere in atto delle misure per sperare che i nuovi casi diminuiscano, altrimenti serviranno nuovi provvedimenti». Parlando dei test, Merlani ha ribadito l’importanza di farsi testare, anche se i sintomi sono lievi (mal di testa, stanchezza).

Tasso di mortalità più basso

«I decessi nella prima ondata sono stati 350, ora sono 250. L’impressione è che il tasso di mortalità sia un po’ più basso: si testa di più, soprattutto nelle case per anziani, e a livello ospedaliero c’è una maggiore esperienza. I numeri restano alti perché non abbiamo avuto un picco che scende, ma restiamo ancora su numeri alti», ha detto Merlani rispondendo a una domanda.

©CdT.ch - Riproduzione riservata