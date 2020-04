Christa Rigozzi e Vlado: «Se amate il Ticino, restate a casa»

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), allo scopo di limitare la diffusione del coronavirus, di non sovraccaricare le strutture ospedaliere e di poter continuare a tutelare la salute di tutti – turisti, ospiti e popolazione residente – raccomanda caldamente ai numerosi ospiti provenienti da fuori cantone, durante le vacanze di Pasqua 2020 e fino a nuovo avviso di:

Non recarsi in Ticino

Non soggiornare in Ticino (in alberghi, abitazioni secondarie, campeggi, camper, roulotte, ecc.);