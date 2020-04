«Da una parte la politica del ‘‘diagnostica e isola’’ si era dimostrata un fallimento totale. Dall’altra, il quarantenne sportivo intubato in Lombardia da più di una settimana aveva dimostrato che il coronavirus che avevamo snobbato era ben più grave di una normale influenza». Lo afferma, in un’intervista pubblicata oggi sul Caffè, Christian Camponovo, direttore della Clinica Luganese Moncucco. Ripercorrendo lo sviluppo del coronavirus in Ticino, Camponovo spiega al domenicale quali sono stati, secondo lui, gli errori dell’approccio iniziale alla pandemia. A partire dallo svolgimento del Rabadan: «Il 21 febbraio, era il venerdì di carnevale, ho letto che all’ospedale di Codogno, in Lombardia, era stato diagnosticato il primo caso. Un quarantenne intubato da più di una settimana per una polmonite atipica. Mi era bastata questa notizia per farmi fortemente dubitare della partenza, l’indomani, per la settimana bianca di carnevale. Non solo il coronavirus era arrivato nel nord Italia, ma si era ‘’insediato’’ nel modo più subdolo almeno in una struttura sanitaria».