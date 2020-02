L’incontro, avuto dapprima con alcuni responsabili dell’azienda (il CEO Augusto Mitidieri, il corporate director Sustainability and HR Daniele Fontana e Luca Bolzani in qualità di shareholder) e poi con il plenum delle collaboratrici e dei collaboratori, «ha permesso al direttore del DFE di prendere visione in forma diretta delle soluzioni messe in essere da un’azienda che ha saputo distinguersi anche nel campo di azioni di sostenibilità innovative, create e messe in operatività prestando attenzione alle esigenze dei propri dipendenti, nonché dell’ambiente in generale e della società di prossimità in particolare».