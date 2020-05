Christian Vitta, negli scorsi giorni ha lanciato l’allarme ipotizzando deficit per centinaia di milioni per l’anno in corso. Com’è la situazione?

«È una situazione in continua evoluzione. Quello che è certo è che per l’anno 2020 si prevede un importante disavanzo, di centinaia di milioni, e anche per gli anni successivi la situazione rimarrà difficile e impegnativa».

L’economia è ripartita, ma come mostrano ad esempio ristorazione e turismo la risalita sarà difficile. Temete un crollo dei gettiti fiscali?

«Già oggi siamo sicuri che vi sarà una riduzione importante dei gettiti. Difficile stimare con precisione di quanto. Se guardiamo i dati a oggi disponibili, possiamo ipotizzare una contrazione economica nel nostro Cantone attorno al 6%. È una valutazione ancora parziale e la percentuale potrebbe...