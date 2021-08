Nuovo punto informativo delle autorità dalla sala stampa di Palazzo delle Orsoline per aggiornare la popolazione sulla situazione epidemiologica e sull’andamento della campagna vaccinale. Oratori della conferenza stampa il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

«Meglio se vaccinati»

«Meglio se vaccinati». È questo il titolo della nuova campagna di prevenzione, ha esordito il direttore del DSS Raffaele De Rosa in apertura della conferenza stampa. «L’anno scorso abbiamo vissuto sulla nostra pelle la ripresa dei contagi in autunno - spiega - La variante Delta è ormai diventata dominante e la probabilità di assistere a un nuovo balzo dei numeri è realistica. Ma abbiamo un’altra determinante differenza rispetto all’estate scorsa: il vaccino e i due preparati in circolazione in Svizzera (Pfizer e Moderna) si stanno rendendo efficaci per contrastare il virus». De Rosa ha ricordato inoltre che in Ticino sono state superate le 400 mila dosi somministrate e ha confermato che da adesso le farmacie parteciperanno attivamente alla vaccinazione.

Su 18 ospedalizzati 15 non sono vaccinati

«La vaccinazione è un gesto di protezione per se stessi e per gli altri, questo permette di partecipare in sicurezza alle attività sociali che i sono tanto mancati - prosegue De Rosa - lanciamo oggi la nuova campagna ‘Meglio se vaccinati’ insieme a quella nazionale. Sul piano cantonale ci limiteremo a rafforzare la comunicazione per convincere gli indecisi a fare questo passo importante». Visti i dubbi che circolano tra la popolazione, le autorità hanno rafforzato la comunicazione e ricorda che i vaccini attualmente in circolazione sono «i migliori al mondo». Oggi nel nostro cantone, su 18 persone ospedalizzate 15 non sono vaccinate.

«La curva delle infezioni cambierà»

La parola è poi passata al medico cantonale Giorgio Merlani che ha illustrato l’abituale tabella relativa ai dati giornalieri divulgati dal Cantone. «Siamo ancora in una fase di crescita lineare, ma ho come l’impressione che ci stiamo avvicinando a un cambio di direzione della curva epidemiologica - rileva - Rispetto all’anno scorso, la curva sicuramente è rallentata, ma questo è riconducibile al fatto che siamo più preparati, si è acquisita una certa immunità e il tasso di vaccinazione incide notevolmente. I casi di positività sono quasi la metà importati e spesso notiamo che ci sono dei piccoli focolai».

Merlani ha sottolineato che «abbiamo la prova che circa 35 mila persone da inizio della crisi in Ticino si sono infettate e c’è una radicale differenza per età (dai gruppi anziani e vulnerabili ai giovani/molto giovani). Anche per le ospedalizzazioni l’età è cambiata, le persone anziane ricoverate oggi sono meno rispetto alla fascia giovane perché sono più vaccinati. Il vaccino non protegge al 100%, come tutto in medicinali, quello che fa la differenza è il numero totale. La vaccinazione riduce fortemente numero delle persone che potrebbero avere un decorso grave». Il medico cantonale ha precisato che le autorità non vogliono obbligare nessuno a vaccinarsi, ma vogliono informare la popolazione che i vaccini attualemnte in circolazione sono sicuri ed efficaci.

Vaccino anche in farmacia dal 21 agosto

Dal canto suo, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione che prosegue nella cosiddetta «fase 10», ovvero l’apertura delle iscrizioni al vaccino anche per i giovani. «Finora abbiamo avuto circa 1.400 ragazzi iscritti e la maggior parte si sono già vaccinati a Giubiasco - spiega -. A partire da sabato 21 agosto sarà possibile vaccinarsi anche in alcune farmacie sparse sul territorio ticinese».

Il farmacista cantonale ha detto che «non c’è mai stato un farmaco ben monitorato in modo così scrupoloso, non stiamo nascondendo niente e non è neanche nel nostro interesse» e snocciola qualche cifra «emblematica»: « Dal 27 gennaio i casi positivi vengono dichiarati comunicando anche lo stato vaccinale delle persone. Per 5.699 persone che sono state ricoverate in Svizzera dopo quella data si conosce lo stato vaccinale e sappiamo che 103 erano completamente vaccinate. Questo vuol dire che le altre 5.596 erano persone non vaccinate o non completamente vaccinate. Per quanto riguarda i decessi, di 796 vittime. 19 riguardano persone completamente vaccinate, vuol dire che 777 non erano immunizzate o non completamente. Queste cifre parlano chiaro, più di tante altre parole».

