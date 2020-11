In molti, se ne saranno accorti: in questi ultimi giorni il traffico alle nostre latitudini è diminuito sensibilmente. Una conferma che gli spostamenti in Ticino sono tornati a scendere giunge dai dati sulla mobilità forniti da Google. Più nel dettaglio, secondo le cifre del gigante americano della tecnologia, nel nostro Cantone gli spostamenti per il tempo libero sono calati progressivamente nelle ultime settimane fino a giungere, venerdì scorso, a una flessione del 22%. Un calo ancora più importante (-29%), soprattutto a partire dalla scorsa settimana, è stato registrato per i movimenti legati al mondo del lavoro. E meno spostamenti, in questo periodo, si traducono essenzialmente in più telelavoro da casa. Non a caso, sempre secondo i dati di Google, il tempo medio passato nelle zone residenziali...