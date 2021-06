Lugano

Davanti alle macerie è stato affisso un cartello indicante il sequestro dell’area per ordine del Ministero pubblico - Avviato un procedimento penale contro ignoti per violazione intenzionale, subordinatamente colposa, delle regole dell'arte edilizia e infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente - Non si esclude la possibilità di approfondire eventuali abusi di potere da parte delle autorità - Sigilli violati nella notte