Dal 1. gennaio 2022 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) applicata dall’Azienda cantonale dei rifiuti nei confronti dei Comuni ticinesi passerà dagli attuali 160 a 150 franchi alla tonnellata (IVA esclusa). Lo comunica il Consiglio di Stato, aggiungendo che «si tratta di una diminuzione di costi di cui potranno trarre beneficio i cittadini stessi».

Nei Comuni, a partire dal prossimo anno, la tassa sul quantitativo potrà essere diminuita e fissata dai Municipi entro un minimo di 0.90 e un massimo di 1.20 franchi per ogni sacco da 35 litri (ora è 0.95 - 1.25 franchi), corrispondenti a 0.18 e 0.24 franchi al kg nei Comuni con la tassa sul peso. Questi importi andranno adattati in modo direttamente proporzionale per i sacchi di diverso volume.