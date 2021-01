«Circola ancora troppo virus, e non ci si può abituare ai morti»

L’intervista

Il direttore sanitario della Clinica Moncucco Christian Garzoni analizza l’attuale evoluzione della pandemia di COVID-19 in Ticino. La situazione, per l’epidemiologo, è tuttora molto grave e il sistema ospedaliero è in forte sofferenza. A complicare le cose è poi giunta la cosiddetta variante inglese del coronavirus, la cui contagiosità è molto più elevata.