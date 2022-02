«La interpreto come un’apertura da parte del Consiglio di Stato, ma ovviamente tutto dipenderà dal risultato finale». A dirlo al CdT è il capogruppo del PPD Maurizio Agustoni. Insomma, dopo la recente apertura del Consiglio di Stato, a livello politico qualcosa – ma il condizionale rimane ovviamente d’obbligo – potrebbe forse cambiare per il progetto «Città della Giustizia» a Lugano. L’Esecutivo, ne avevamo riferito giovedì, ha proposto un incontro con la Commissione gestione e finanze per chiarire i punti ancora in sospeso e per rispondere alle perplessità sollevate da alcuni partiti sull’operazione che prevede l’acquisto dello stabile EFG. Tra queste perplessità – sollevate in particolare da PPD e PS – vi era l’eccessiva centralizzazione a Lugano e, soprattutto, la necessità di non lasciare...