Classi e materie in formato light

È trascorso quasi un mese e mezzo dalla chiusura delle scuole dell’obbligo, decisa dal Consiglio di Stato con l’obiettivo di frenare la diffusione del coronavirus. Un passo sofferto, quello comunicato il 13 marzo, poiché giunto dopo un intenso scambio di dati e di pareri con l’Ufficio federale della sanità pubblica e soprattutto al termine di un’accesa tenzone con alcuni Comuni, Lugano e Locarno in primis. È trascorso quasi un mese e mezzo e ora quel braccio di ferro sta tornando d’attualità. Sì perché la riapertura delle scuole dell’obbligo fissata per l’11 maggio dal Consiglio federale non fa l’unanimità. Né sul piano delle amministrazioni comunali, né tra alcuni attori del mondo scolastico. Il tempo stringe e interpellato sul tema dal Caffè il direttore del DECS Manuele Bertoli ha fornito ulteriori dettagli sulle modalità di ripresa sulle quali si sta ragionando.

Un metro o di più?

Le riflessioni in corso si muovono su due livelli: quello sanitario (le misure pratiche a tutela di allievi e docenti) ed educativo (i contenuti della scuola che andrà dall’11 maggio al 19 giugno). La strategia, è risaputo, prevede classi dimezzate («in aule che possono ospitare 25 alunni ve ne saranno 8,9 forse 11» ha detto Bertoli al domenicale) e lezioni a turni, chi il mattino e chi il pomeriggio. In base alle caratteristiche delle proprie sedi (numero di allievi, grandezza delle aule, palestre e spazi esterni) spetterà ai direttori concretizzare tali direttive. Direttive messe a punto a livello federale ma che offrono dei margini di manovra ad esempio per quanto concerne le distanze sociali da mantenere. E dunque: quanto spazio dovrà esserci tra allievo e allievo? Basterà un metro come riportato? «Non vi alludo concretamente perché l’Ufficio federale della sanità pubblica, nei progetti di direttive, indica 2 metri di distanza tra adulti (docenti tra loro) e tra docenti e allievi, ma non indica alcuna misura lineare tra allievi, pur raccomandando una certa distanza» ha voluto precisare Bertoli, da noi contattato. «Altri Cantoni, non il Ticino, stanno pensando su questa base di tornare a scuola con gruppi classe al completo, noi vogliamo essere molto prudenti».

«Le lezioni restino a distanza»

A essere ridimensionate non saranno solo le classi, ma anche il programma. «Solo una minoranza di materie potrà trovare spazio nella griglia oraria della scuola in presenza. Per le altre si continuerà a distanza» ha indicato Bertoli al Caffè. Per poi aggiungere che non si svolgeranno i corsi di educazione fisica, musica visiva e arti plastiche.

Insomma, una riapertura parziale che tuttavia non convince il Movimento della scuola, autore di un appello con la propria visione per la ripresa dell’11 maggio. In particolare l’associazione magistrale chiede di prevedere «per ogni direzione scolastica, d’intesa con il proprio corpo docenti, la possibilità di organizzare momenti di incontro in sicurezza, con pochi allievi alla volta, per tutti gli allievi e tutte le classi». Ma soprattutto invita il DECS a proseguire «sostanzialmente secondo le modalità di “scuola a distanza” adottate dal 13 marzo, garantendo però un sostegno adeguato, in presenza, per gli allievi che si trovino maggiormente in difficoltà». Bertoli cosa ne pensa? «Per la verità la petizione dice anche che vanno coinvolti tutti gli allievi e tutte le classi. Credo che ambedue gli obiettivi vadano perseguiti, una scuola che riapre (parzialmente) per tutti e un occhio di grande riguardo per gli allievi fragili e che nel periodo di scuola a distanza si sono un po’ persi».

«A monte c’è una legge»

Oltre i docenti andranno però convinti anche i Comuni, tra i quali c’è già chi rivendica maggiore autonomia quando si tratterà di decidere definitivamente se riaprire o meno le aule scolastiche. Sulla questione Bertoli è però chiaro: «Con i Comuni la discussione è in corso e spero che si possa giungere ad una soluzione concordata. Non credo ci siano ragioni epidemiologiche valide in un Comune e non nell’altro, per cui una soluzione a macchia di leopardo sarebbe qualcosa che risponde ad altri criteri, ma non a quelli sanitari che finora hanno guidato l’azione politica. Non dimentichiamo mai che a monte c’è una legge valida per tutti che parla di obbligo scolastico».

Fine liceo senza prove orali

Intanto a occupare il DECS non è solo la scuola dell’obbligo. Mercoledì prossimo il Consiglio federale chiarirà come intende regolare gli esami di maturità di fine liceo e al termine della Scuola cantonale di commercio. Per quanto concerne le prove orali - di competenza cantonale - Bertoli ha anticipato alla RSI che «non verranno organizzate». Sugli esami scritti Berna si pronuncerà il 29 aprile e qui, ha reso noto il direttore del DECS, i Cantoni sono divisi: «C’è una maggioranza dei Cantoni, che però rappresenta meno di un terzo dei maturandi, che vorrebbe farli, mentre una minoranza, che tuttavia rappresenta oltre due terzi dei maturandi che non vuole organizzarli».

