Della registrazione dei clienti, Missimo Suter, presidente di Gastro Ticino, si rallegra poco. «Abbiamo lottato contro Berna per evitare questa misura. Ma è stata la conditio sine qua non per poter riaprire l’11 maggio». Una misura, «poco simpatica nei confronti dei clienti», afferma Suter. Così la visita al ristorante «farà rima con terzo grado», dice il presidente, che aggiunge che anche il nome del cameriere dovrà essere registrato. «Lo svizzero tedesco magari sarà più propenso a fornire i suoi dati. Ma il latino sta più sulle sue. Non scordiamo che questa misura dovrà essere seguita anche nei bar. Quindi anche per il semplice caffè al volo preso la mattina».