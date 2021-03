Le strutture medicali private ticinesi sono ai ferri corti con il Cantone a causa dei mancati riconoscimenti delle spese sostenute dall’inizio della pandemia da coronavirus, ne parla oggi il settimanale ilCaffè. Come molte altre realtà, anche le cliniche private hanno dovuto, per decisione del Consiglio federale, interrompere le proprie attività sanitario-ospedaliere non urgenti tra il mese di marzo e il mese di aprile del 2020. Un provvedimento - voluto per ridurre i rischi nelle corsie e allo stesso tempo concentrarsi sull’emergenza sanitaria in corso - che ha però portato perdite milionarie.