La polizia cantonale unitamente al Touring Club Svizzero segnalano colonne al San Gottardo dove si registrano, tra Quinto e Airolo, colonne di 7 chilometri con ritardi fino a un’ora e 30 minuti. Secondo nostre informazioni, il traffico potrebbe essere bloccato per via dei controlli effettuati dalla polizia che starebbe chiedendo ai conducenti la località di destinazione filtrando così il traffico. Inoltre, anche l’MPS e il PS segnalano, tramite post sui social e comunicati, diverse persone a cui viene chiesto, dopo un controllo di identità, «se si stanno recando a Lugano per partecipare alla manifestazione organizza contro lo sgombero e la demolizione del centro sociale presso il Macello». Da noi contattata, la polizia cantonale non rilascia informazioni in merito.