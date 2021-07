Code chilometriche al San Gottardo e al confine

Arriva il weekend e l’autostrada A2 è puntualmente presa d’assalto. La situazione più difficile per il traffico si registra all’altezza della Galleria del San Gottardo. In direzione nord, tra Quinto e Airolo, la Polizia cantonale segnala 7 km di colonna. Mentre verso sud già dalla prima mattina si sono formate colonne fino a 11 km, con tempi di attesa di un’ora e 50 minuti. I raccordi autostradali in entrata di Airolo e Göschenen sono stati chiusi. Il forte esodo turistico verso sud si è fatto sentire anche al valico autostradale di Chiasso Brogeda. Durante la mattinata il serpentone di auto ha più volte superato lo svincolo di Mendrisio.