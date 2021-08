Gli automobilisti in viaggio questo fine settimana verso il sud hanno dovuto ancora una volta dar prova di pazienza giunti in prossimità della galleria del San Gottardo. Sia sabato che oggi la colonna di veicoli a metà giornata ha raggiunto un massimo di 12 km davanti al portale nord. Al portale sud le code sono state di 5 km oggi e 7 ieri.

La pazienza dei viaggiatori in direzione sud è stata tuttavia ricompensata: in Ticino le temperature sono ancora estive, a Lugano per esempio oggi c’erano 23 gradi, contro i 15-19 al nord delle Alpi.