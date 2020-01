Code per donare il sangue: «Quanta gente, siamo commossi»

Non è rimasto inascoltato l’appello a donare il sangue lanciato lunedì alla popolazione dalla Fondazione del servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana. Nella sede inaugurata pochi mesi fa in via Pretorio 11 a Lugano - dove è possibile donare il giovedì in pausa pranzo, dalle 11 alle 14 - oggi si sono presentati in tantissimi. Si sono così formate code con tempi di attesa di almeno un’ora. Coloro con più tempo a disposizione hanno atteso pazienti, mentre gli addetti ai lavori hanno invitato gli altri a tornare la prossima settimana o a recarsi al centro trasfusionale all’Ospedale Civico, che questa settimana ha prolungato gli orari d’apertura (domani sarà aperto dalle 7.30 alle 16).