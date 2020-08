Non lo dice apertamente, ma sotto sotto è contento. Anzi, contentissimo. Un giorno in più con papà. Vuoi mettere? Coccole, baci, vizi. Soprattutto vizi. E così, l’attesissimo primo giorno d’asilo si trasforma in un inaspettato giro di giostra per il nostro piccolo. Che pacchia, per lui. E che beffona per i genitori. Capita, dicono le generazioni più anziane. Il ritorno dal mare, il repentino cambio di temperatura, forse l’aria condizionata. Tutto e niente, insomma. Conta il risultato: telefonata alla maestra, di buon mattino, spiegazioni del caso e aggiornamento della situazione fra qualche giorno. Nella speranza che lui, quattro anni e qualcosa, possa finalmente riabbracciare i suoi compagni e la quotidianità. Succederà, ci ripetiamo mentre tentiamo goffamente di soffiargli il nasino. Per forza, ribadiamo.