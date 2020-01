Collegamenti TILO S10 e S20 sostituiti dai bus

Nella notte da domenica 12 a lunedì 13 gennaio alcuni collegamenti TILO S10 tra Bellinzona, Lugano e Chiasso e alcuni collegamenti S20 tra Bellinzona e Locarno verranno sostituiti dai bus. In particolare, lunedì 13 il collegamento S10 in partenza da Bellinzona alle 4.30 e da Giubiasco alle 4.34 verrà sostituito da un bus fino a Lugano, dove ci sarà il treno in coincidenza.