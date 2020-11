Sabato 28.11.2020, in 9 località della Svizzera italiana si terrà l’ormai tradizionale giornata della colletta alimentare. Le attuali circostanze pesantemente determinate dal Covid-19 non ci hanno fermato, anzi ci hanno costretto a fare uno sforzo maggiore per cercare e trovare modalità nuove con cui proporre il “cuore” del gesto.

La giornata della colletta vuole essere un forte richiamo per tutti alla solidarietà, alla carità, a lottare contro l’indifferenza che rischia in ogni istante di prenderci, soprattutto in un momento particolare e così carico di difficoltà.

Le richieste di generi alimentari aumentano sempre di più: nella Svizzera italiana sono quasi 1'800 le persone bisognose aiutate settimanalmente da Tavolino Magico. L’associazione nel 2019 ha raccolto e distribuito 600 tonnellate di cibo.

Per questa ragione, al motto “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, i volontari degli “Amici della colletta” organizzano, con la partecipazione del Lions Club Lugano, nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti, una raccolta di provviste a sostegno dell’attività del Tavolino Magico in 9 supermercati.

Chi farà la spesa in una delle filiali Migros di Giubiasco, Locarno-Mercato, S. Antonino, Agno, Besso-Radio, Lugano Centro, Pregassona, Molino Nuovo e Mendrisio Sud potrà aiutare in modo concreto acquistando e donando i prodotti segnalati.

I volontari presenti nei supermercati l’intera giornata e facilmente riconoscibili grazie ad un adesivo sensibilizzeranno i clienti su questa iniziativa e aiuteranno a raccogliere i generi alimentari alle casse.

