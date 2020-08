(Aggiornato alle 13.48) - Sulla A2, da Lucerna in direzione del San Gottardo, e più in particolare tra Wassen e Göschenen il traffico è bloccato per 2 chilometri, ne dà notizia il TCS: è previsto un tempo di attesa di 20 minuti. Lo stesso vale in direzione nord, all’entrata sud della galleria: anche tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato. Nel primo pomeriggio la colonna ha raggiunto i 5 chilometri, ne dà conferma la Polizia cantonale. Chiuso ad Airolo il raccordo autostradale in entrata.