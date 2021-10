Impostiamo il navigatore e partiamo per un viaggio tra i sapori italiani. Non serve fare troppi chilometri perché grazie a S. Pellegrino Sapori Ticino i gusti del Piemonte, del Veneto e dell’Alto Adige arrivano settimana prossima direttamente nel nostro cantone.

Tre chef accomunati da un’ottica sempre più green, che scelgono di coltivare l’orto e preparare i piatti con materie prime freschissime e di stagione. Tutti con una tradizione gastronomica nel loro DNA con importanti tocchi di innovazione e originalità. Tutti ospiti di chef stellati ticinesi in alcune delle più belle location del nostro territorio. Per un totale di 9 stelle Michelin.

La bellezza e l’affascinante complessità dell’arte culinaria italiana risiedono nella sua ricca e antica storia, nell’estro tutto italiano e nella qualità delle materie prime. Una cucina che si è evoluta con un continuo e fertile apporto di sempre nuove interpretazioni degli chef. La cucina italiana si contraddistingue per la sua fantasia, per le molte proposte che coesistono all’interno di una stessa tradizione. Una fantasia che si sviluppa grazie anche ad eccellenti materie prime.

L’Italia delle centocittà e dei mille campanili è l’Italia delle cento cucine e delle mille ricette con una grande varietà di tradizioni gastronomiche, espressioni di un territorio che trova riferimento nelle cucine regionali. Ricerca e innovazione della tradizione, dove tradizione non è un elemento statico, ma piuttosto qualcosa di dinamico che si evolve nel tempo rispettando pienamente sapori, profumi e consistenze del passato.

L'armonia dell'orto

In quest’ottica, lunedì 11 ottobre Luca Bellanca, nuova stella Michelin luganese, ospiterà Michelangelo Mammoliti al Meta di Lugano. Eccellenza e rigore sono i punti di riferimento di questo giovane chef, ristoratore per tradizione di famiglia, che dopo aver viaggiato nelle cucine più importanti d’Italia e di Francia, guida un ristorante a due passi dal paese dove è nato, Guarene, in provincia di Cuneo. Erbe aromatiche, spezie e radici dimenticate trovano armonia nella sua cucina, insieme a tutto il mondo vegetale e animale, a tutto quello che arriva dalla natura.

Michelangelo Mammoliti de La Madernassa a Guarene, in provincia di Cuneo.

Classe 1985 e due stelle Michelin conquistate in soli cinqu anni per il suo ristorante La Madernassa, per lui tutto parte dall’orto. Si occupa di ogni aspetto, dai semi al concime biologico, creando un compost con gli scarti stessi del fogliame e dei vegetali che raccoglie. Semina, segue la crescita e raccoglie al grado di maturazione e delle dimensioni che vuole in cucina, monitorando i ritmi della natura per valorizzare al massimo il sapore. Per Mammoliti l’autoproduzione è un elemento essenziale per la realizzazione dei suoi piatti: tra ottanta le specie vegetali coltivate, i cui semi arrivano da tutti i continenti, alcuni dai suoi viaggi in giro per il mondo. A ciò si aggiunge un’attenzione particolare anche sulle erbe spontanee, che raccoglieva nei sentieri montani seguendo suo nonno.

Racconta e cucina tutto ciò che ha mangiato da bambino e tutto quello che incontra e ha incontrato viaggiando e che può creare un ricordo, un’emozione. Il suo stile di cucina è in evoluzione continua, diventando sempre più essenziale. Un piatto che riassume la sua filosofia è lo spaghetto al barbecue, che deve sapere di braciola di maiale: un discorso mirato allo studio e alla ricerca, perché per lui un piatto può essere ipertecnico, ma anche superessenziale.

I profumi della Laguna

Dalla splendida cornice di Palazzo Venart di Venezia il 12 ottobre arriverà Donato Ascani del Glam by Bartolini ospite di Marco Campanella nell’altrettanto bella e unica cornice dell’Eden Roc di Ascona. Classe 1987, anche lui fin da piccolo ha respirato aria di cucina grazie al padre cuoco e allo zio ristoratore, nel suo curriculum le migliori cucine italiane, partendo da Enrico Crippa ad Alba, per arrivare a Paolo Lopriore ai Tre Cristi a Milano.

Donato Ascani del Glam by Bartolini a Venezia

Creatività, virtuosismo e una maniacale attenzione per il dettaglio caratterizzano la sua cucina che punta sull’aromaticità delle erbe, unendo sensazioni amare e acide con grande bravura. Tutto possibile grazie alla stimolante piazza di Venezia. La sua attenzione alla bontà delle materie prime è sistematica, nel suo menù verdure e germogli arrivano dagli orti delle isole della Laguna.

I suoi piatti nascono da un ricordo, un racconto, un incontro, con tanti tocchi d’Oriente. L’ispirazione di una creazione può essere il ricordo di un piatto della mamma o una chiacchierata fatta con un pescatore la mattina stessa della spesa o quella fatta con una persona anziana che racconta una ricetta storica veneziana. Nei suoi piatti si trovano gli ingredienti migliori che trova al mercato di Rialto, come la granseola, le esperienze negli orti, la vita in laguna, i confronti con i pescatori e con i contadini. Il risultato è una cucina del mercato istintiva, dove il sale è protagonista.

Nato a Fiuggi, anche dal centro Italia porta con sé il senso per la sapidità, insieme alla predilezione per il quinto quarto di terra e di mare. Dalla Laguna arriva inoltre lo studio delle spezie, una lunga storia che si intreccia con quella della Serenissima, che ha avuto un ruolo primario nella loro diffusione.

Sapori fra mari e monti

A dimostrazione dell’incredibile ricchezza e varietà del territorio gastronomico italiano, il 13 ottobre Peter Girtler sarà ospite di Mattias Rook, spostandosi dal fascino dell’antica stube tirolese Einhorn (Unicorno) del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno allo charme del Castello del Sole, Hotel dell’anno 2022 per Gault Millau. Ideatore di piatti di altissimo livello che esprimono ed esaltano le sue origini altoatesine e nello stesso tempo celebrano la haute cuisine internazionale, due stelle Michelin dal 2016, Girtler si distingue grazie al suo gusto raffinato ed alla sua capacità di trasmetterlo alle sue creazioni, in una cucina di grande piacevolezza ed equilibrio. I suoi piatti nascono soprattutto da prodotti locali ed in particolare dal podere dell’hotel, un’azienda agricola in cui vengono coltivate verdure ed ortaggi di stagione e allevate vacche in modo innovativo ed ecosostenibile. Un laboratorio che con costanza e fantasia ha permesso di sviluppare un godibilissimo universo goloso capace di stupire il palato.

Peter Girtler della Gourmet Stube Einhorn a Vipiteno.

Un insieme di antiche ricette tirolesi, segreti mediterranei e la freschezza delle montagne altoatesine in un connubio di sapori che viaggiano fra mari e monti. Uno stile particolare in cui mescola classico internazionale e regionalità spinta: così il buonissimo fegato d’oca in 4 varianti con frutto della passione, champignon e patata dolce.

Il Pollame dalla stalla «Stafler» con crema di faraona, petto di piccione e pera affumicata al miele o il maiale iberico, senape, bietola di Val di Fleres e zucca. Un piccolo universo di confine racchiuso tutto nella tavola degli chef.

Una cucina fatta di estro e notevoli capacità tecniche affinate in un percorso formativo denso, attraverso esperienze di prima grandezza in Austria, Germania e Italia. Una filosofia che esprime una profonda interazione con il territorio e le sue radici. La sua cucina pone al primo posto la riconoscibilità dei sapori, riconducibili a qualcosa che è stato vissuto. I piatti hanno bisogno di lunghe prove, nascono dalle ricette locali che decide di ripensare con tecniche moderne, oppure prendono forma da un’idea, da un ortaggio, da un ingrediente visto in un negozio, mentre fa la spesa. Tra i suoi must certamente c’è il canederlo moderno preparato con un impasto di patate, pane nero grattugiato, uova.

Tante proposte per gli ospiti di S. Pellegrino Sapori Ticino con piatti di grande profondità e concentrazione per tante nuove esperienze nella piacevole tranquillità delle serate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata