«In un periodo in cui l’interesse per le e-bike e le biciclette in generale si conferma crescente, l’importanza dei corretti comportamenti da adottare nei contesti urbani ed extra urbani risulta fondamentale» si legge nella nota.

Ampio spazio viene dedicato in particolare alle disposizioni generali da rispettare per garantire la propria e altrui incolumità, ma anche ai fini di una disciplinata convivenza con tutti gli utenti della strada.

In tema di comportamenti corretti va infine ribadita l’importanza, anche per i ciclisti, di rispettare le prescrizioni emanate dalle autorità federali e cantonali nel contesto dell’emergenza Covid-19: gli utenti delle due ruote devono infatti mantenere la distanza sociale evitando di muoversi in gruppi troppo numerosi. La sensibilizzazione degli utenti e la distribuzione dei volantini sarà affidata agli agenti di gendarmeria della polizia cantonale e alle pattuglie in bicicletta delle polizie comunali di Lugano e Locarno.