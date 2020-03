Stamattina un po’ tutti si attendevano code chilometriche e lunghe attese in dogana causate dai controlli ai frontalieri in entrata in Ticino, in risposta al decreto con cui il Governo italiano metteva «in zona arancione» la Lombardia. Ma di controlli le guardie di confine svizzere e le fiamme gialle italiane ne hanno effettuati pochissimi. Ci ha poi pensato la polizia (la cantonale e le comunali), che hanno anche impedito l’accesso in Ticino a persone sprovviste della documentazione richiesta (comprovante lo stato di necessità, per esempio lavorativa, per lasciare la «zona arancione» in Lombardia).